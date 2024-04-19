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08:55, 19 апреля 2024Мир

Иран оценил последствия атаки Израиля по Исфахану

ISNA: Иран не зафиксировал повреждений в Исфахане после ударов Израиля
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

В результате ударов Израиля по иранскому городу Исфахан иранские официальные лица не зафиксировали никаких повреждений. Последствия израильской атаки оценил второй бригадный генерал армии Ирана Сияваш Михандуст, сообщает агентство ISNA.

По словам военнослужащего, звук взрыва, который был слышен сегодня утром в городе Исфахан в центральной части Ирана, был связан с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Генерал Михандуст (...) на фоне опубликованных новостей о том, что в Исфахане сработала ПВО, заявил, что звук взрыва, сегодня утром, был связан со стрельбой ПВО по подозрительным объектам, никакого инцидента не произошло, и ущерб не был нанесен», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что на Израиль находится в процессе оценки эффективности ответных ударов по Ирану и ущерба от них. Также отмечается, что в правилах для гражданского населения Израиля нет никаких изменений.

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      Виктория Кондратьева
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