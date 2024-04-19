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08:36, 19 апреля 2024Мир

Израиль оценил эффективность ответных ударов по Ирану

NBC: Израиль оценивает эффективность ответных ударов по Ирану и ущерб от них

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль проводит оценку эффективности ответных ударов, нанесенных по Ирану утром 19 апреля. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Израиль в настоящее время оценивает эффективность удара и нанесенный ущерб», — приводит телеканал слова источника.

Отмечается, что представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался комментировать сообщения об ударе, однако подчеркнул, что в правилах для гражданского населения Израиля нет никаких изменений.

Ранее американские СМИ раскрыли, что целью израильской атаки по Ирану была авиабаза неподалеку от Исфахана. По информации иранских официальных лиц, удар был осуществлен с помощью ​​небольших беспилотников.

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      Виктория Кондратьева
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