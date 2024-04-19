Израиль не возьмет на себя ответственность за ответную атаку по Ирану

JP: Израиль официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану

Израиль не признает ответственность за ответный удар по Ирану. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

«Израиль по стратегическим соображениям официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану», — говорится в материале.

По информации источников, Тель-Авив не возьмет ответственности на себя, поскольку Тегеран называет произошедшее «взрывом на заводе» и хочет избежать эскалации.

Ранее стало известно, что Израиль не планирует наносить удары по ядерным объектам Ирана. По информации американских чиновников, цель утренней атаки по Исфахану не была ядерной. Уточняется, что израильская сторона планировала нанести удар по авиабазе вблизи города.