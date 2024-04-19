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09:17, 19 апреля 2024Мир

Израиль не возьмет на себя ответственность за ответную атаку по Ирану

JP: Израиль официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израиль не признает ответственность за ответный удар по Ирану. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP).

«Израиль по стратегическим соображениям официально не возьмет на себя ответственность за атаку по Ирану», — говорится в материале.

По информации источников, Тель-Авив не возьмет ответственности на себя, поскольку Тегеран называет произошедшее «взрывом на заводе» и хочет избежать эскалации.

Ранее стало известно, что Израиль не планирует наносить удары по ядерным объектам Ирана. По информации американских чиновников, цель утренней атаки по Исфахану не была ядерной. Уточняется, что израильская сторона планировала нанести удар по авиабазе вблизи города.

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      Виктория Кондратьева
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