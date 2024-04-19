В США исключили удары Израиля по ядерным объектам Ирана

CNN: Израиль не планирует наносить удары по ядерным объектам Ирана

Израиль не планирует наносить удары по ядерным объектам в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на американского чиновника.

«Израиль нанес удар по Ирану рано утром. Цель не является ядерной», — заявил источник телеканала.

Он также отметил, что США заранее предупредили об ответных мерах Израиля против Ирана, но не одобряли их.

Ранее в центре Ирана в Исфахане раздались три взрыва, могли сработать силы противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иранское агентство Fars отметило, что возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция.

Возможную цель израильских военных раскрыла американская газета The New York Times (NYT) cо ссылкой на иранских чиновников. Целью удара Израиля по Ирану была авиабаза неподалеку от Исфахана. Иранские официальные лица заявили, что атака была осуществлена ​​небольшими дронами, возможно, запущенными из Ирана.