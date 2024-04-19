Известный американский рэпер записал совместный трек с российской группой

Американский рэпер Xzibit записал совместный трек с российской группой OTYKEN

Известный американский рэпер Xzibit выпустил совместный трек с основанной в Красноярске музыкальной группой OTYKEN. Клип доступен на YouTube-канале коллектива.

Композиция является ремиксом оригинального трека группы под названием Belief. В клипе рэпер, одетый в шапку-ушанку, читает куплеты на английском языке под этнические мотивы коллектива. «Выражаем глубочайшую благодарность Xzibit и его команде. Традиционная музыка коренных народов Сибири выходит на новый уровень!» — говорится в описании к видео.

Ранее американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) получил звезду на Аллее славы в Голливуде.