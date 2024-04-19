Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:42, 19 апреля 2024Культура

Известный американский рэпер записал совместный трек с российской группой

Американский рэпер Xzibit записал совместный трек с российской группой OTYKEN

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Известный американский рэпер Xzibit выпустил совместный трек с основанной в Красноярске музыкальной группой OTYKEN. Клип доступен на YouTube-канале коллектива.

Композиция является ремиксом оригинального трека группы под названием Belief. В клипе рэпер, одетый в шапку-ушанку, читает куплеты на английском языке под этнические мотивы коллектива. «Выражаем глубочайшую благодарность Xzibit и его команде. Традиционная музыка коренных народов Сибири выходит на новый уровень!» — говорится в описании к видео.

Ранее американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      На Сахалине заметили самостоятельно проверяющего здоровье бездомного кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше