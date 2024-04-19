Кремль анонсировал совещание Путина с Советом безопасности

Пресс-секретарь Песков: президент Путин проведет совещание с членами Совбеза

19 апреля президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как анонсировал представителя Кремля, совещание будет проведено президентом из его резиденции в Ново-Огарево.

В состав постоянных членов Совбеза входят Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие ключевые российские чиновники и министры.

Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с раненным ножом губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и задал ему один вопрос.