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12:23, 19 апреля 2024Россия

Крымчанин вспомнил об обиде и пошел с монтировкой к дверям администрации

Житель Крыма вспомнил об обиде и сломал монтировкой дверь администрации

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Житель Ровенского сельского поселения в Крыму вспомнил об обиде двухлетней давности и пошел ночью с монтировкой к дверям администрации и сломал одну из них. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как выяснило издание, мужчина работает газонокосильщиком. Два года назад его наняли ухаживать за территорией у здания администрации. Крымчанин исправно выполнял обязанности, но позже стал нарушать договоренности.

Руководству такое поведение не понравилось и мужчину уволили.

На протяжении двух лет экс-работник планировал, как отомстить обидчикам. Ночью он проник к зданию администрации и несколько раз ударил по двери монтировкой. Его быстро вычислили и обязали оплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина попытался поджечь здание администрации из-за конфликта с женой.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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