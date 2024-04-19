Крымчанин вспомнил об обиде и пошел с монтировкой к дверям администрации

Житель Крыма вспомнил об обиде и сломал монтировкой дверь администрации

Житель Ровенского сельского поселения в Крыму вспомнил об обиде двухлетней давности и пошел ночью с монтировкой к дверям администрации и сломал одну из них. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Как выяснило издание, мужчина работает газонокосильщиком. Два года назад его наняли ухаживать за территорией у здания администрации. Крымчанин исправно выполнял обязанности, но позже стал нарушать договоренности.

Руководству такое поведение не понравилось и мужчину уволили.

На протяжении двух лет экс-работник планировал, как отомстить обидчикам. Ночью он проник к зданию администрации и несколько раз ударил по двери монтировкой. Его быстро вычислили и обязали оплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина попытался поджечь здание администрации из-за конфликта с женой.