Лавров оценил китайские автомобили

Глава МИД РФ Лавров назвал китайские автомобили конкурентоспособными

Китайские автомобили являются конкурентоспособными на российском рынке. Такую оценку автопрому из КНР дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью трем крупнейшим радиостанциям — «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Министр отметил, что присутствие на рынке таких машин способствует развитию отечественного производства. «Нам это должно помочь свой автопром поднять, если есть конкуренты, как без конкурентов», — сказал он. Лавров также ответил на вопрос о большом количестве китайских товаров. «Я ничего плохого в этом не вижу», — отметил глава МИД.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей.