Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 19 апреля 2024Экономика

Лавров оценил китайские автомобили

Глава МИД РФ Лавров назвал китайские автомобили конкурентоспособными

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Китайские автомобили являются конкурентоспособными на российском рынке. Такую оценку автопрому из КНР дал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью трем крупнейшим радиостанциям — «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Министр отметил, что присутствие на рынке таких машин способствует развитию отечественного производства. «Нам это должно помочь свой автопром поднять, если есть конкуренты, как без конкурентов», — сказал он. Лавров также ответил на вопрос о большом количестве китайских товаров. «Я ничего плохого в этом не вижу», — отметил глава МИД.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Цены на китайские машины в России резко снижаются. Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
Цены на китайские машины в России резко снижаются.Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
15 апреля 2024

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Мигранта, зарезавшего москвича из-за парковки, задержали. Он успел доехать до Ростовской области

      Шойгу поручил поставить системы защиты танков в зону СВО

      В ЕС ответили на упрек Трампа по военной помощи Украине

      Хакеры из Anonymous заявили о взломе базы данных ЦАХАЛ

      В Казахстане полностью запретили вейпы

      В российском регионе нашли обгоревшие останки человека в поле

      Цукерберг стал богаче Маска

      Нежелание иностранцев давать денег Китаю объяснили

      В Армении сообщили о возвращении Азербайджану двух с половиной сел

      Орбан заявил об искушении Бога Европой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше