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16:48, 19 апреля 2024Бывший СССР

Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ

Минобороны Молдавии отказалось помогать в захоронении останков советских солдат

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Министерство обороны Молдавии отказалось помогать поисковому движению страны, которое занимается поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), проводить церемонию их захоронения. Об этом сообщил председатель организации и глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

По словам общественника, формально предлогом для такого решения стало празднование Дня национального флага. При этом он подчеркнул, что получает подобные отписки от командования не первый раз.

Движение просило министерство выделить почетный караул и оркестр, чтобы захоронить погибших с подобающими воинскими почестями.

«Не армия, а шапито какое-то, которое постоянно что-то отмечает», — написал Петрович.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан назвал себя румыном по национальности и призвал граждан, считающих себя молдаванами, отвечать аналогичным образом во время грядущей переписи населения.

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      Алевтина Запольская
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