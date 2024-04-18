Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:00, 18 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Молдавии назвал себя румыном

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что он румын и говорит по-румынски

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в ходе проходящей в стране переписи населения он назовет себя румыном по национальности. Его слова из телеэфира цитирует Deschide.

«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», — указал Речан. Перепись населения проходит в Молдавии с 8 апреля по 7 июля.

В марте Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента республики о переименовании государственного языка страны из молдавского в румынский.

Премьер Румынии Марчел Чолаку же заявлял, что молдавский язык должен исчезнуть, поскольку его никогда не существовало.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемого в покушении на Зеленского задержали в Польше. Что о нем известно?

      В Чехии заявили о тайных обсуждениях снарядов для Украины

      «Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

      В НАТО не увидели предпосылок для приглашения Украины в альянс летом 2024 года

      Украина сделала заявление о выступлении российских дзюдоистов на ЧЕ

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Украина отказалась исполнять просьбы США о прекращении атак на объекты в России

      В Британии призвали к креативности при изъятии активов России в пользу Украины

      Женщина прожила 15 лет в идеальном браке и решила развестись

      Курсу рубля предрекли дальнейшее снижение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше