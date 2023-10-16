В Румынии отвергли существование молдавского языка

Премьер Румынии Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало

Молдавский язык должен исчезнуть, поскольку его никогда не существовало. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передают «Известия».

По его мнению, молдавский язык является «изобретением Российской Федерации для румынских граждан с территории Бессарабии». «Чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами», — указал политик.

Чолаку также рассказал, что Румыния достигла предварительные договоренности с Украиной по вопросу молдавского языка. По его словам, украинская сторона планирует внести поправки на законодательном уровне, в которых будет прописано, что существует только румынский язык.