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22:19, 16 октября 2023Мир

В Румынии отвергли существование молдавского языка

Премьер Румынии Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Молдавский язык должен исчезнуть, поскольку его никогда не существовало. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передают «Известия».

По его мнению, молдавский язык является «изобретением Российской Федерации для румынских граждан с территории Бессарабии». «Чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами», — указал политик.

Чолаку также рассказал, что Румыния достигла предварительные договоренности с Украиной по вопросу молдавского языка. По его словам, украинская сторона планирует внести поправки на законодательном уровне, в которых будет прописано, что существует только румынский язык.

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    Марина Совина
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