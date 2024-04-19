Московский суд арестовал мужчину по фамилии Арчаков по делу о госизмене

В Москве суд арестовал гражданина Арчакова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал мужчину по фамилии Арчаков по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданину вменяется статья 275 («Госизмена») УК РФ. Другие подробности о личности арестованного, а также материалах возбужденного в отношении него дела не раскрываются из-за грифа «секретно». Однако известно, что данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишение свободы.

Ранее стало известно, что Омский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 46-летнего местного жителя, признав его виновным в госизмене.