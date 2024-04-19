Москвичам пообещали ясную погоду

Синоптик Вильфанд: в воскресенье прогнозируется до плюс 17 градусов

В предстоящие выходные 20 и 21 апреля в Москве будет ясно, но ветрено. Столбики термометров при этом поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу температура понизится до плюс 2–4 градусов в Москве, по области упадет до нуля. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет солнечно, плюс 11–13 градусов, при этом будет дуть довольно сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура от 0 до плюс 5 градусов. Днем резко потеплеет — ожидается плюс 15–17 градусов, а по области до плюс 18. При этом порывистый ветер до 17 метров в секунду сохранится в столице и в воскресенье, и в понедельник.

Ранее москвичам посоветовали быть осторожными, поскольку в пятницу, 19 апреля, ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.