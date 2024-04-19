Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 19 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали ясную погоду

Синоптик Вильфанд: в воскресенье прогнозируется до плюс 17 градусов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В предстоящие выходные 20 и 21 апреля в Москве будет ясно, но ветрено. Столбики термометров при этом поднимутся до отметки плюс 17 градусов. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу температура понизится до плюс 2–4 градусов в Москве, по области упадет до нуля. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет солнечно, плюс 11–13 градусов, при этом будет дуть довольно сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура от 0 до плюс 5 градусов. Днем резко потеплеет — ожидается плюс 15–17 градусов, а по области до плюс 18. При этом порывистый ветер до 17 метров в секунду сохранится в столице и в воскресенье, и в понедельник.

Ранее москвичам посоветовали быть осторожными, поскольку в пятницу, 19 апреля, ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук рассмотрит военный суд

      Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

      Стало известно о планах Байдена предоставить Израилю дополнительное оружие

      Напавших на бывшего соратника Навального передадут Литве

      Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

      Лавров заявил о намерении России продолжать боевые действия при переговорах

      Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

      В России начали производство новых тяжелых огнеметных систем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше