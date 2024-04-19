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09:42, 19 апреля 2024Россия

На Урал спецпоездом доставили технику из зоны СВО

Е1.ru: в Екатеринбург на спецпоезде доставили технику из зоны СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Екатеринбург на спецпоезде доставили технику из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

Как выяснило издание, трофейные экспонаты выставили на открытых платформах поезда Министерства обороны России. Состав уже проехал через десятки регионов страны, а теперь двигается в обратном направлении — в Москву.

На перроне развернули полевую кухню и столы с сухпайком для солдат. В вагонах разместили экспозиции, посвященные технике, вооружению, экипировке современных военнослужащих. Посетители передвижной выставки могут изучить рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны, отметил корреспондент Е1.ru.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о мутации противотанковых ракетных комплексов в зоне спецоперации.

ЖЗЛ
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