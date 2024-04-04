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04:36, 4 апреля 2024Наука и техника

В России рассказали о мутации противотанковых комплексов в зоне СВО

Аналитик Мураховский: ПТРК в зоне СВО мутировали в универсальные комплексы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о мутации противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

«ПТРК, изначально созданный для борьбы с тяжелобронированной техникой, на сегодняшний день, фактически, утратил эту специализацию и в рамках СВО мутировал в универсальный ракетный комплекс поля боя, который применяется для поражения самых разных целей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что комплексы могут поражать укрепления, например, блиндажи и опорные пункты, а также используются для ударов по вышкам связи, скоплениям живой силы и в принципе по любым целям в пределах досягаемости.

Военный аналитик рассказал, что многие операторы ПТРК не вели огонь непосредственно по военной технике, однако били по различным другим целям.

Ранее Мураховский заявил, что что анализ опыта боевых действий в зоне специальной военной операции России на Украине показывает, что современный танк теряет свою роль на поле боя.

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      Марина Совина
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