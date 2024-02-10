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08:48, 10 февраля 2024Наука и техника

Военный эксперт оценил роль танка на поле боя

Военный эксперт Мураховский: танк потерял свою роль на поле боя

Фото: Unsplash

Один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что анализ опыта боевых действий в зоне специальной военной операции России на Украине показывает, что современный танк теряет свою роль на поле боя. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что на поле боя танк поражает противника прямой наводкой и ударом, при этом сохраняя свою боеспособность. Поэтому машина является основной и на более защищенной в Сухопутных войсках.

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«В то же время опыт СВО показывает, что сегодня основной танк в боевых действиях все больше превращается "в повозку для пушки" и выполняет артиллерийские задачи, в том числе с закрытых позиций», — подчеркнул он.

Мураховский добавил, что нередко танки используют по одиночке для отдельных боевых стычек. Это влечет за собой формирование специфической, нетанковой тактики.

В 2023 году российские военные получили 1,5 тысячи танков. «Уровень обеспеченности: более 84 процентов», — отметили в Минобороны России.

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      Марина Совина
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