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09:07, 19 апреля 2024Россия

На Урале 11-летний школьник сорвался в пропасть

Е1.ru: в Екатеринбурге школьник сорвался в пропасть с моста и сломал позвоночник

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге 11-летний школьник сорвался в пропасть с заброшенного моста и сломал позвоночник. Об этом рассказала мать пострадавшего уральскому порталу Е1.ru.

Женщина пояснила, что все произошло в Железнодорожном районе города на неэксплуатируемом мосту, доступ к которому открыт — конструкция соединяет улицы Некрасова и Климовскую. «У сына компрессионный перелом позвоночника. Оказывается, все про этот мост знают и бегают», — заявила она, добавив, что мост считается аварийным, под ним глубокий обрыв около 10 метров.

Жительница Урала предупредила, что движение по самому краю моста очень опасно. Она пожаловалась, что конструкция располагается близко к школе и дети возвращаются по ней домой после занятий.

Ранее в петербургском поселке Песочный 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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