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05:00, 19 апреля 2024Забота о себе

Названа идеальная для счастливой жизни частота занятий сексом

Фото: Unsplash

Пары, которые занимаются сексом раз в неделю или чаще, счастливее остальных, заявила психолог Николь МакНиколсон со ссылкой на многочисленные исследования. Идеальную частоту занятий сексом она назвала в комментарии для издания Psychology Today.

По словам специалистки, сексуальная близость играет важную роль в крепких отношениях с партнером. Пары, которые занимаются сексом раз в неделю или чаще, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью и счастливыми. Правда, это правило не срабатывает во время краткосрочных романов, добавила она.

В то же время люди, имеющие сексуальные контакты раз в неделю, так же счастливы, как и те, у кого секс случается несколько раз за семь дней

Николь МакНиколсонпсихолог

МакНиколсон напомнила, что все исследования отражают средние показатели. У каждого человека своя потребность в сексе и степень удовлетворенности им. Также она призвала сосредотачиваться не только на количестве, но и качестве половых контактов. «Секс должен быть удовольствием, а не рутиной», — заключила она.

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Ранее психолог-сексолог Вера Веткина призвала не отказываться от секса, чтобы наказать партнера после конфликта. По ее словам, такая стратегия усугубит проблему, тогда как близость поможет снять напряжение.

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      Алиса Дмитриева
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