Названа идеальная для счастливой жизни частота занятий сексом

Пары, которые занимаются сексом раз в неделю или чаще, счастливее остальных, заявила психолог Николь МакНиколсон со ссылкой на многочисленные исследования. Идеальную частоту занятий сексом она назвала в комментарии для издания Psychology Today.

По словам специалистки, сексуальная близость играет важную роль в крепких отношениях с партнером. Пары, которые занимаются сексом раз в неделю или чаще, чувствуют себя более удовлетворенными жизнью и счастливыми. Правда, это правило не срабатывает во время краткосрочных романов, добавила она.

В то же время люди, имеющие сексуальные контакты раз в неделю, так же счастливы, как и те, у кого секс случается несколько раз за семь дней Николь МакНиколсон психолог

МакНиколсон напомнила, что все исследования отражают средние показатели. У каждого человека своя потребность в сексе и степень удовлетворенности им. Также она призвала сосредотачиваться не только на количестве, но и качестве половых контактов. «Секс должен быть удовольствием, а не рутиной», — заключила она.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина призвала не отказываться от секса, чтобы наказать партнера после конфликта. По ее словам, такая стратегия усугубит проблему, тогда как близость поможет снять напряжение.