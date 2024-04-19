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17:19, 19 апреля 2024Экономика

Немецкий министр финансов призвал не бояться конкуренции с китайскими машинами

Глава Минфина ФРГ Линднер призвал немецкий автопром не бояться конкуренции
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Немецкие автопроизводители считаются лучшими в мире как в сфере транспортных средств с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и среди электромобилей. Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Линднер призвал немецкий автопром не бояться конкуренции со стороны Китая. При этом глава ведомства отметил, что стоит внимательно отнестись к возможному демпингу со стороны китайской продукции и выяснить, предоставляет ли КНР субсидии своим компаниям за продажу машин по цене ниже производственной стоимости. На данный момент не ясно, действительно ли такие практики применяются, добавил Линднер.

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Глава Минфина ФРГ заявил, что у дешевых поставок из Китая есть и плюсы. Так, экспорт экологически чистых технологий, в частности компонентов для солнечных батарей, которые хлынули на немецкие рынки, позволили домохозяйствам в Германии сэкономить, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают».

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