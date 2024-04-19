Немецкий министр финансов призвал не бояться конкуренции с китайскими машинами

Глава Минфина ФРГ Линднер призвал немецкий автопром не бояться конкуренции

Немецкие автопроизводители считаются лучшими в мире как в сфере транспортных средств с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и среди электромобилей. Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Линднер призвал немецкий автопром не бояться конкуренции со стороны Китая. При этом глава ведомства отметил, что стоит внимательно отнестись к возможному демпингу со стороны китайской продукции и выяснить, предоставляет ли КНР субсидии своим компаниям за продажу машин по цене ниже производственной стоимости. На данный момент не ясно, действительно ли такие практики применяются, добавил Линднер.

Глава Минфина ФРГ заявил, что у дешевых поставок из Китая есть и плюсы. Так, экспорт экологически чистых технологий, в частности компонентов для солнечных батарей, которые хлынули на немецкие рынки, позволили домохозяйствам в Германии сэкономить, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что эти машины «по качеству ничем не уступают».