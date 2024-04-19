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17:28, 19 апреля 2024Экономика

Нежелание иностранцев давать денег Китаю объяснили

Bloomberg: иностранные инвесторы не вкладывают в Китай из-за неясных перспектив

Фото: Unsplash

Приток иностранных инвестиций в Китай продолжает падать из-за неясных перспектив дальнейшего роста экономики. По итогам марта он составил всего 12 миллиардов долларов, что на 38 процентов ниже, чем годом ранее, пишет Bloomberg.

В целом за первый квартал сокращение составило 26 процентов, то есть негативная тенденция усугубляется. Опрос американских компаний, проведенный в начале года, показывал, что как минимум половина из них не думают вкладывать деньги в Китай.

В Пекине объясняют столь мрачные цифры высокой базой прошлого года, когда инвесторы стремились успеть на открывающийся после пандемии COVID-19 рынок. Однако издание указывает, что геополитическая напряженность, влияющая на возможности дальнейшего роста, вносит больший вклад. Усилия властей Китая по привлечению средств работают не очень хорошо.

Ранее Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая раскрыло мартовские данные по промышленности и розничным продажам. Оба индикатора оказались сильно хуже прогнозов — рост на 4,5 процента при прогнозе 6 процентов и рост на 3,1 процента при прогнозе 5,1 процента. В последний раз на таком низком уровне они находились в сентябре и июле прошлого года соответственно.

Также китайская таможня сообщила, что впервые с лета 2022 года зафиксировано падение экспорта в Россию. Такая ситуация стала следствием угроз со стороны США в отношении банков третьих стран, работающих с Россией. Из-за сложностей с оплатой российские компании не могут рассчитаться за грузы.

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      Платон Щукин
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