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12:14, 19 апреля 2024Мир

Объяснен слабый удар Израиля по Ирану

Политолог Самарская: удар Израиля по Ирану стал символическим ответом

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Удар Израиля по Ирану свидетельствует о желании «символически» ответить Тегерану на атаку 13 апреля. Слабый ответ израильской стороны в беседе с «Лентой.ру» объяснила научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова, политолог Людмила Самарская.

«Израильский удар объясняется нежеланием дальнейшей эскалации при стремлении дать некий ответ, который мог бы играть символическую роль», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что Израиль пока не признал своей ответственности за атаку в районе города Исфахан в центре Ирана. По ее словам, удар израильских войск должен был продемонстрировать сохранение способности Израиля «сдерживать» враждебные по отношению к нему действия Ирана в регионе.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. По данным агентства Fars, в Исфахане были слышны три взрыва, могли сработать силы ПВО на пролет беспилотных летательных аппаратов.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прокомментировал новость об атаке на Иран и счел ее «слабенькой».

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      Семен Александров
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