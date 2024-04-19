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07:00, 19 апреля 2024Ценности

Одна деталь на новом фото Ким Кардашьян в бикини развеселила фанатов

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась новыми снимками с отдыха и развеселила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров 43-летняя предпринимательница запечатлена ныряющей в море. На ней черное бикини и белая мокрая майка.

Поклонники обратили внимание на одну деталь на данном фото, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более одного миллиона лайков. «Почему она ныряет в воду, которая ей по колено?», «Надеюсь, ты не потеряла свои серьги снова», «Ты ударилась головой, когда нырнула?», «Дорогая, куда ты прыгаешь?», «Что-то странное происходит», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян посетила премию «Прорыв» в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе и была высмеяна в сети со словами «покаталась в сковороде с маслом». Тогда телезвезда вышла в свет в белом облегающем платье длины макси на широких бретелях и с глубоким декольте. Помимо этого, она надела прозрачные босоножки на высоких каблуках и танкетке.

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      Мария Винар
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