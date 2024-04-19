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10:38, 19 апреля 2024Россия

Пикник «Афиши» состоится в августе 2024 года

Пикник «Афиши» состоится в августе 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

3 и 4 августа фестиваль отметит свое 20-летие в Москве на территории СК «Лужники», где в 2004 году прошел первый Пикник «Афиши». В Санкт-Петербурге мероприятие дебютирует 10 и 11 августа на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова.

«В этом году "Афише" исполняется 25 лет, а Пикнику "Афиши" – 20. Последние три года новая команда медиаплатформы работала над улучшением сервиса, редизайном продуктов и теперь, наконец, счастлива объявить нашей аудитории даты Пикника "Афиши" в 2024 году. Это долгожданная встреча единомышленников и возможность посмотреть на современную культуру во всех ее проявлениях», — генеральный директор «Афиши» Илья Альтшулер.

В лайнапе фестиваля 2024 будут как легенды «Пикника», так и новые, и будущие звезды. Первые имена и детали скоро появятся на медиасервисе «Афиша» и страницах «Афиши Daily».

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      Алена Шаповалова
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