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20:28, 19 апреля 2024Путешествия

Подвергшаяся групповому изнасилованию в Индии туристка рассказала о произошедшем

Фото: Yash Bhardwaj / Unsplash

Туристка из Бразилии, которая подверглась групповому изнасилованию в Индии, поделилась подробностями произошедшего. Соответствующее видео они с мужем опубликовали на своем YouTube-канале.

В почти часовом ролике, который посмотрело уже более 95 тысяч человек, пара заявила, что хочет «покончить с этим неприятным этапом». Видео начинается с того, что 28-летняя Фернанда и ее муж Висенте, отправившиеся в мотопутешествие по миру и добравшиеся до Индии, ищут место для ночлега в городе Думка штата Джаркханд.

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Бразильянка рассказала, что в этом месте ее изнасиловали семь мужчин, на видео запечатлен один из предполагаемых преступников. Далее идут кадры из больницы, на которых Фернанда и Висенте показаны с синяками на лицах и руках.

«Вот здесь у меня синяк, здесь — еще один. Вот так выглядит моя левая рука, — говорит пострадавшая, показывая многочисленные кровоподтеки и царапины. — Здесь порезы, потому что они забрали мой нож, а я пыталась отобрать его, чтобы защитить себя».

Фернанда добавила, что у нее болит все тело, потому что ее несколько раз били. «Это самое страшное, что случалось с нами в жизни», — признался Висенте.

В конце ролика бразильянка отметила, что, несмотря на все произошедшее, она не будет отговаривать других туристов ездить в Индию.

«Мой совет женщинам: выходите из дома, путешествуйте и делайте это без страха. Если вы собираетесь разбить лагерь, то это должно быть в месте, которое расположено не слишком далеко от дороги, где можно легко позвать на помощь и где будет работать сотовая связь», — заключила Фернанда.

Нападение на пару произошло в начале марта. Семерых мужчин, подозреваемых в совершении преступления, арестовали через несколько дней. Этот случай вызвал общественный резонанс и еще раз поднял острую проблему сексуального насилия в отношении женщин в Индии.

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      Марина Черняк
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