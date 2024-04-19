Полицейские ликвидировали нарколабораторию с мефедроном в российском регионе

Под Новгородом поймали двоих работников нарколаборатории, производящей мефедрон

Под Великим Новгородом полицейские обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона и поймали двоих ее работников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Задержаны два петербуржца. Они планировали изготовить 20 килограммов наркотиков и продать их в интернет-магазин через систему тайников. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Оба фигуранта арестованы.

По предварительным данным, в конце 2023 года задержанные приехали в Новгородскую область и арендовали частный дом в окрестностях Великого Новгорода, где организовали подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. Все необходимое химическое оборудование и химикаты злоумышленники получили через тайник виртуального интернет-магазина. Установлено, что арестованные работали только в ночное время. Оперативники провели обыск, обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, более 13 килограммов готового мефедрона и около 30 канистр с наркосодержащими веществами и прекурсорами для их синтеза.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области трое петербуржцев изготовили более 82 килограммов наркотиков в подпольной химической лаборатории.

