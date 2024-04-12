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19:51, 12 апреля 2024Силовые структуры

Трое россиян изготовили более 82 килограммов наркотиков в частном доме

В Ленобласти петербуржцы изготовили 82 кг наркотиков в подпольной лаборатории

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Ленинградской области трое петербуржцев изготовили более 82 килограммов наркотиков в подпольной химической лаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, обвиняемые договорились, что будут производить наркотические смеси для продажи. Затем в период с мая 2022 года по апрель 2023 года они оборудовали химическую лабораторию в частном доме в Выборгском районе. Здесь они приготовили более 82 килограммов наркотиков, но продать их не успели, потому что их действия пресекли правоохранители. При обыске полицейские обнаружили и изъяли прекурсоры наркотических средств и психотропные вещества общей массой более 500 килограммов.

Они обвиняются по статьям о незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и о покушении на незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере. Все материалы переданы в Ленинградский областной суд.

Ранее сообщалось, что в Иванове сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию, оборудованную в гараже, и задержали ее хозяина.

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      Анна Габай
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