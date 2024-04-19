Посольство в Иране: россияне в результате атаки Израиля не пострадали

Посольство России в Иране прокомментировало последствия атаки Израиля, заявив, что не получали сообщений о пострадавших в результате ударов россиянах. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«По заявлениям иранских властей, ночью по некоторым объектам в пригороде Исфахана было запущено несколько беспилотников. Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране», — отмечается в заявлении.

Посольство также сообщило, что «все российские организации работают в штатном режиме» и «сообщений об ущербе российским гражданам и соотечественникам нет».

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь с 13 на 14 апреля.