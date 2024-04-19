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07:00, 19 апреля 2024Экономика

Названы наиболее востребованные в России профессии

Экономист Каштанова назвала IT-специалистов самой востребованной профессией

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сейчас во многих сферах ощущается нехватка кадров, так как на рынок труда оказывается существенное давление, сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала профессии, которые наиболее востребованы в России сейчас, и те, что будут актуальны в будущем.

«На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются инженеры-конструкторы и проектировщики, а также многие рабочие специальности, которые, кстати сказать, более десятилетия входят в первую десятку рейтинга самых востребованных профессий, поскольку являются главной опорой любого производства, наращивание которого так необходимо на сегодняшний день в нашей стране», — поделилась эксперт.

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Также, по ее словам, имеется потребность в специалистах в области технологий, особенно биотехнологий. Кроме того, нужны врачи и средний медицинский персонал, учителя. Не хватает и работников сельскохозяйственных профессий: агрономов, зооинженеров, агроинженеров.

«Активное строительство дорог по России и начало новой кооперации среди российских предприятий способствует растущему спросу на грамотных логистов. В центре внимания работодателей находится также профессия бизнес-аналитика, который помогает компаниям адаптироваться к новым реалиям и эффективно использовать возможности, которые предоставляются рынком. А, поскольку активно создаются новые рабочие места, нужны и те, кто будет находить правильных людей и создавать условия для их удержания в компании — речь идет о HR-специалистах», — рассказала Каштанова.

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Но самой востребованной профессией, конечно, остается IT-специалист, подчеркнула собеседница «Ленты.ру». По ее словам, перечень востребованных специальностей в недалеком будущем возглавляют разработчики программного обеспечения и новых приложений, архитекторы баз данных и специалисты машинного обучения. Следующими по популярности стоят финансовые и бизнес-аналитики, специалисты по информационной и кибербезопасности, диджитал-стратеги, QA-инженеры, менеджеры по планированию и стратегическому развитию.

«Высокий спрос также ожидается на инженеров по разработке и внедрению различных видов альтернативной энергии, солнечных электростанций, аналитиков, создателей баз данных и различных информационных сетей. Следующие по уровню популярности и востребованности — это специалисты в области электронной торговли, маркетологи. И наконец — преподаватели профессионального онлайн-образования и преподаватели вузов», — заключила эксперт.

Ранее эксперты «Авито Работы» заявили о том, что спрос на специалистов в сфере производства вырос почти в 2 раза, и назвали наиболее востребованные профессии в промышленности.

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      Екатерина Смирная
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