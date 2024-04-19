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14:28, 19 апреля 2024Россия

Путин предложил Совбезу обсудить вопросы госрезерва и борьбы с наркоугрозой

Путин предложил Совбезу обсудить темы госрезерва и борьбы с наркоугрозой

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил обсудить темы запасов госрезерва и борьбы с наркоугрозой на совещании с членами Совета безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Совещание ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что мероприятие с президентом пройдет из его резиденции в Ново-Огарево.

«У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал глава государства.

Затем он передал слово первому зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву, который выступил с докладом по вопросу запасов государственного резерва.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которого ранили ножом, и задал ему один вопрос. Глава региона также доложил президенту, что уже находится на рабочем месте.

ЖЗЛ
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