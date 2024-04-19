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12:20, 19 апреля 2024Россия

Путин высказался о повышении продолжительности жизни в России

Путин назвал повышение продолжительности жизни ключевым приоритетом России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Ключевым приоритетом для России является увеличение в стране продолжительности жизни, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам расширенной коллегии Минздрава. Его на мероприятии зачитала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Глава государства также отнес к ключевому приоритету в государственной политике страны обеспечение пожилым людям активного долголетия. В связи с этим важно «уделять внимание профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных высокотехнологичных методов», подчеркнул Путин.

Президент указал, что программа оказания бесплатной медпомощи людям ежегодно увеличивается, что позволяет Минздраву более результативно работать по направлению, связанному с увеличением продолжительности жизни в каждом субъекте России.

В России продолжительность жизни превысила допандемийный уровень, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. По итогам 2023 года она достигла почти 73,5 года, сказал глава кабмина, подчеркнув, что такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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