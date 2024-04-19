ПВО уничтожила воздушную цель над Черным морем вдали от Севастополя

Губернатор Развожаев: ПВО сбила воздушную цель над морем вдали от Севастополя

Российская система противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, сбила воздушную цель над Черным морем на большом расстоянии от Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, громкие звуки были слышны в городе. «Это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — подчеркнул политик.

По данным Спасательной службы Севастополя, объекты инфраструктуры в городе не пострадали.

Ранее Развозжаев сообщал о ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего от осколков пострадали четыре человека. В районе Симферопольского шоссе ракета попала в частный дом, но не взорвалась.