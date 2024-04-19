Работник подмосковных домов престарелых надругался над 71-летней пенсионеркой

В Подмосковье задержали иностранца, надругавшегося над 71-летней пенсионеркой

В Московской области задержали 39-летнего гражданина Таджикистана, надругавшегося над 71-летней пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 апреля мужчина пришел к знакомой пенсионерке, приставил к ее шее нож и под угрозами совершил над ней сексуальное насилие. Инцидент произошел в городе Пушкино в доме на улице 2-я Новопролетарская, уточнили «Ленте.ру» в подмосковной прокуратуре.

Следователи выяснили, что задержанный неофициально работал в разных домах престарелых. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Иностранца отправили в СИЗО.

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