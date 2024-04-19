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08:30, 19 апреля 2024Забота о себе

Раскрыто влияние красивой внешности на количество и качество секса

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Красивые люди чаще занимаются сексом, но они могут быть плохими любовниками, рассказала сексолог Трейси Кокс. Как еще внешность влияет на качество и количество секса, она раскрыла в колонке для Daily Mail.

По словам Кокс, внешне привлекательные мужчины и женщины не только чаще занимаются сексом, но, как правило, имеют большее число сексуальных партнеров. Однако если речь заходит о качестве секса, то внешность никак на него не влияет, говорит сексолог. Она уточнила, что сексуальная удовлетворенность зависит от того, насколько привлекательным себя чувствует человек, а не от его красоты.

Если вы выглядите сексуально, это не значит, что вы хотите больше секса. Наше либидо во многом определяется генетикой, а не внешностью

Трейси Кокссексолог

Кроме того, Кокс считает, что красивые люди порой имеют больше проблем в сексе, чем обладатели обычной внешности. Она отметила, что многие красивые люди становятся эгоистичными и ленивыми в спальне, так как уверены, что легко найдут нового партнера. Еще они могут быть слишком зациклены на внешности и своих мнимых недостатках и поэтому не могут расслабиться и получить удовольствие, говорит Кокс.

Эксперт подчеркнула, что привлекательность действительно имеет значение, но только в начале отношений, со временем на первое место выходят взаимопонимание, сексуальная совместимость и химия между партнерами.

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Ранее Трейси Кокс рассказала, представители каких профессий чаще изменяют своим партнерам. По ее мнению, интрижки часто заводят пилоты самолетов, бортпроводники и врачи.

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      Алиса Дмитриева
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