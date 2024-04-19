Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:20, 19 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали безболезненные косметологические процедуры для весны

Врач Легкая: безынъекционная мезотерапия является подходящей процедурой весной

Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

Многие косметологические процедуры травмируют кожу, после них приходится соблюдать определенные ограничения. В этой связи врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Легкая в беседе с Life.ru назвала россиянам безболезненные способы омолодиться весной.

Специалист рассказала, что выраженный устойчивый эффект могут дать аппаратные методики — лазерная шлифовка, радиочастотные процедуры, SMAS-лифтинг, газожидкостный пилинг и другие. В то же время стоит помнить, что наряду с несомненными достоинствами они в той или иной степени травмируют кожу. «Кроме того, такие процедуры не стоит проводить весной, когда повышается солнечная активность. Под влиянием ультрафиолета результат может оказаться противоположным ожидаемому», — поделилась врач.

К безболезненным процедурам можно отнести, например, безынъекционную мезотерапию. Это аппаратная методика, при которой витаминная сыворотка подается под давлением в глубокие слои кожи. Тем, кто также хочет избавиться от проявлений розацеа, акне, купероза, эксперт посоветовала неодимовое омоложение. Наконец, можно обратить внимание на corage-терапию, основанную на принципе квантово-молекулярного резонанса. Методика позволяет активизировать омоложение на уровне дермы без повреждения клеток, запускает метаболические и обменные процессы, влияющие на красоту и молодость кожи.

Ранее пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала популярные бьюти-процедуры бессмысленными. В первую очередь врач обратила внимание на химический пилинг. Многие специалисты отказываются от данной процедуры, поскольку она чаще всего становится причиной появления рубцов из-за травмирования кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил, что Запад решил ликвидировать Зеленского. Подозреваемого в покушении на него задержали в Польше

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Дело против режиссера Беркович и драматурга Петрийчук рассмотрит военный суд

      Опрос показал проблемы у Байдена и Трампа в ключевых для выборов штатах

      Стало известно о планах Байдена предоставить Израилю дополнительное оружие

      Напавших на бывшего соратника Навального передадут Литве

      Полковник высказался о возможностях способных долететь до Сибири дронов Украины

      Лавров заявил о намерении России продолжать боевые действия при переговорах

      Бойцы ВСУ ограбили украинца на блокпосту

      В России начали производство новых тяжелых огнеметных систем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше