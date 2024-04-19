Россиянам назвали безболезненные косметологические процедуры для весны

Врач Легкая: безынъекционная мезотерапия является подходящей процедурой весной

Многие косметологические процедуры травмируют кожу, после них приходится соблюдать определенные ограничения. В этой связи врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Легкая в беседе с Life.ru назвала россиянам безболезненные способы омолодиться весной.

Специалист рассказала, что выраженный устойчивый эффект могут дать аппаратные методики — лазерная шлифовка, радиочастотные процедуры, SMAS-лифтинг, газожидкостный пилинг и другие. В то же время стоит помнить, что наряду с несомненными достоинствами они в той или иной степени травмируют кожу. «Кроме того, такие процедуры не стоит проводить весной, когда повышается солнечная активность. Под влиянием ультрафиолета результат может оказаться противоположным ожидаемому», — поделилась врач.

К безболезненным процедурам можно отнести, например, безынъекционную мезотерапию. Это аппаратная методика, при которой витаминная сыворотка подается под давлением в глубокие слои кожи. Тем, кто также хочет избавиться от проявлений розацеа, акне, купероза, эксперт посоветовала неодимовое омоложение. Наконец, можно обратить внимание на corage-терапию, основанную на принципе квантово-молекулярного резонанса. Методика позволяет активизировать омоложение на уровне дермы без повреждения клеток, запускает метаболические и обменные процессы, влияющие на красоту и молодость кожи.

Ранее пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала популярные бьюти-процедуры бессмысленными. В первую очередь врач обратила внимание на химический пилинг. Многие специалисты отказываются от данной процедуры, поскольку она чаще всего становится причиной появления рубцов из-за травмирования кожи.