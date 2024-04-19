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19:40, 19 апреля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость туров в Стамбул на майские праздники

АТОР: туры в Стамбул на майские праздники стоят от 95 тысяч рублей

Фото: Umit Bektas / Reuters

Стоимость туров в Стамбул с перелетом на майские праздники начинается от 95 тысяч рублей на двоих. Такие данные раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За эту сумму Space Travel предлагает четыре ночи в четырехзвездочном отеле, а у Anex пять ночей в гостинице с категорией «три звезды» обойдутся в сумму от 103 тысяч рублей. У Coral Travel семидневный тур на двоих с завтраками будет стоить от 153 тысяч рублей.

Уточняется, что стоимость поездок доходит до 220 тысяч рублей на двоих.

Ранее стало известно, что среди наиболее популярных туристических городов на майские праздники самыми бюджетными оказались Краснодар, Самара и Владикавказ. Средний чек на проживание по России в период майских праздников, по данным аналитиков, вырос на десять процентов год к году и составил 5,4 тысячи рублей в сутки.

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      Марк Успенский
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