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18:32, 19 апреля 2024Моя страна

Россияне выиграли квартиру и раскрыли детали розыгрыша

Жители Екатеринбурга выиграли квартиру в викторине

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители Екатеринбурга Мария и Евгений Ментогеровы выиграли квартиру в викторине «Опорный край». Об этом сообщает E1.ru.

По словам Марии, первым об этом узнал коллега ее супруга. «Изначально мужу на работе сказал коллега, мол, Женя, смотри, ты квартиру выиграл. Он думал, шутят, но проверил — и действительно, наш номер», — рассказала она.

Дочь Ментогеровых проверила выигрышный номер на сайте новостей Нижнего Тагила, затем их стали публиковать на екатеринбургских сайтах.

Супруги сначала рассказали о выигрыше только детям и ждали звонка на горячую линию, чтобы точно подтвердить номер. «После того как я позвонила и нам сказали, что наш номер выигрышный, мы выиграли квартиру, конечно, мы уже прыгали, скакали всей семьей, радовались. И тогда стали звонить родственникам», — поделилась Мария.

Супруги живут в частном доме, однако студию продавать не планируют: она достанется 17-летней дочери, которая в этом году поступает в вуз.

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      Варвара Кошечкина
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