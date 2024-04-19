Врач заявила о провинциальном происхождении Бони из-за одной детали во внешности

Врач-косметолог Татьяна Аюпова заявила о провинциальном происхождении российской телеведущей и блогерши Виктории Бони из-за одной детали в ее внешности. Соответствующий комментарий приводит Teleprogramma.pro.

По словам специалистки, руки 44-летней звезды выдают ее возраст. «Виктория лицо себе прооперировала, а руки сделать не додумалась. У нас пока невозможно сделать пластическую операцию на руках, подобную той, что Виктория сделала на лице. Мы можем сделать все, но, к сожалению, убрать вены на руках невозможно», — пояснила она.

При этом Аюпова подчеркнула, что текущее внешнее состояние рук Бони указывает на «натруженную юность». «Вике что-то приходилось таскать, поэтому, как ни крути, крестьянское, провинциальное происхождение не скроешь. Такое бывает у спортсменов, у работников, которые занимаются физической работой, — у всех них вот такие костлявые возрастные руки», — заключила доктор.

Ранее в апреле Боня рассказала, что решила устроить себе детокс-программу.