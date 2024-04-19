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21:31, 19 апреля 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» снялась в откровенном бикини в честь 42-летия

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном виде в честь своего 42-летия. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», поделилась серией снимков с отдыха на пляже. На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Также она примерила корону, сияющую ленту и солнцезащитные очки.

«Девушка должна всегда носить корону! Спасибо всем за поздравления с днем рождения», — подписала она пост.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась без штанов и порадовала фанатов. Тогда она позировала перед камерой в белом кроп-топе, стрингах и носках белого цвета.

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      Карина Черных
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