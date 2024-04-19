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15:00, 19 апреля 2024Силовые структуры

СК попросил арестовать второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

СК требует ареста второго фигуранта дела о подрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Следственный комитет (СК) России требует арестовать второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Мужчина имеет вид на жительство на Украине, где живет его семья. Сам он родом из Киргизии. По данным правоохранительных органов, этот задержанный доставил взрывчатку исполнителю преступления.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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      Екатерина Кашурникова
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