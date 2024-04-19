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20:21, 19 апреля 2024Силовые структуры

Суд арестовал второго обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Суд арестовал курьера, доставившего взрывчатку для подрыва машины Прозорова
Начало событий в новости СК попросил арестовать второго фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству Следственного комитета России. Мужчина имеет вид на жительство на Украине, где живет его семья. Сам он родом из Киргизии. По данным правоохранительных органов, он доставил взрывчатку исполнителю преступления.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Прозорову, взорвался 12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино. По словам пострадавшего, это произошло при включении зажигания. Хозяин машины получил травму ноги.

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      Любовь Ширижик
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