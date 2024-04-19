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16:17, 19 апреля 2024Россия

Скорая приехала к 82-летней россиянке с инвалидностью с дырявыми носилками

Под Волгоградом скорая приехала к пенсионерке без ноги с дырявыми носилками

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Под Волгоградом сотрудники скорой помощи приехали к 82-летней пенсионерке с инвалидностью с дырявыми носилками. Об этом сообщил портал V1.ru.

По сведениям издания, все произошло в российском городе Котово. Сын пожилой женщины отметил, что она без ноги. Ей понадобилось сделать рентген. По мнению мужчины, класть человека на подобные носилки не просто неприятно, но и небезопасно.

«Как к больным людям можно приезжать с такими носилками? Сколько им уже лет? Это же настоящее кощунство. Мама 50 лет в школе отработала, и здесь такое отношение. Это что за позор? Им место — на свалке, а не в больнице. В самом рентген-кабинете картина не лучше», — разъяснил он.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подчеркнули, что водителю и диспетчеру сделали замечание за использование непригодного инвентаря.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области машина скорой помощи сбила 85-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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