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09:15, 19 апреля 202469-я параллель

Собянин сообщил об отправке московских школьников на освоение Крайнего Севера

Мэр Москвы Собянин: школьников на две недели отправят осваивать Арктику

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Группу из 14 московских учащихся отправят на освоение территории Крайнего Севера. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Экспедиция пройдет под руководством путешественника Матвея Шапиро. В Арктике школьники и студенты колледжей воспользуются полученными во время учебы навыками, чтобы принять участие в строительстве ряда объектов.

«Отряд "Первооткрыватели" совершит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. А отряд "Московские профессионалы" — студенты московских колледжей — возведут мобильный арктический городок», — рассказал мэр.

Собянин подчеркнул, что дети и подростки прошли все необходимые инструктажи, а здоровье каждого из них позволяет принять участие в экспедиции.

Ранее сообщалось, что экспедиция Северного флота России «Помни войну» за три года нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века.

ЖЗЛ
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