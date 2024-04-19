Сообщение о роли ВСУ в крушении Ту-22 на Ставрополье не подтвердилось

Сообщение о сбитом Украиной бомбардировщике Ту-22 ВС России не подтвердилось

Командующий Воздушными силами (ВС) Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале в пятницу, 19 апреля, сообщил, что Украина якобы сбила в Ставропольском крае российский бомбардировщик Ту-22, носитель крылатых ракет Х-22. Данная информация не нашла реального подтверждения — в Минобороны России назвали настоящую причину случившегося.

Украинский военный в своей публикации уточнил, что атака была совершена силами подразделений ВС Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны страны. Олещук также заявил о первом уничтоженном воздушном судне указанного типа.

В действительности реальной причиной падения самолета стала техническая неисправность, внешнего воздействия на бомбардировщик оказано не было. Об этом рассказали в Минобороны России. В ведомстве добавили, что судно потерпело крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращалось на аэродром базирования. «Три члена экипажа эвакуировались, идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет», — заключили в министерстве.

Кроме того, судя по данным о месте крушения Ту-22М3, катастрофа произошла на расстоянии более 400 километров от линии фронта. При этом ВСУ в настоящее время не располагают зенитными ракетными комплексами (ЗРК), дальности которых хватило бы для атаки на указанном расстоянии. Так, самой дальнобойной системой противовоздушной обороны на вооружении Украины является ЗРК Patriot — он способен поражать цели на дистанции в 120-150 километров. Мобильные ЗРК Avenger из США и Stormer-Starstreak из Великобритании и вовсе ограничены дальностью действия до пяти километров.

Утверждения о том, что бомбардировщик Ту-22 над Ставропольем был сбит ВСУ, получили распространение исключительно в украинских источниках. Российские СМИ публиковали официальные данные Минобороны, в их числе ТАСС, РБК, РИА Новости, «Интерфакс», MK.RU, Ura.Ru.

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