Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:19, 19 апреля 2024Силовые структуры

Список террористов Росфинмониторинга пополнился экс-депутатом Рады Балашовым

Росфинмониторинг внес в список террористов экс-депутата Рады Балашова
Геннадий Балашов

Геннадий Балашов. Кадр: TSK 190 / YouTube

Росфинмониторинг включил в свой перечень террористов и экстремистов бывшего депутата Верховной рады Украины Геннадия Балашова. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Ранее сообщалось о внесении в этот список Тимерхана Мунаева — сына командира «батальона Джохара Дудаева» Исы Мунаева. Выходец из Грозного 1994 года рождения воевал против России в Донбассе. В 2019 году ему было предоставлено гражданство Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию о местонахождении «батальонов шейха Мансура и Дудаева».

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Мигранта, зарезавшего москвича из-за парковки, задержали. Он успел доехать до Ростовской области

      Фигуристы из США получили шоколадные золотые медали за командный турнир ОИ

      В США назвали две причины превосходства России на поле боя

      В Москве ветер начал сносить деревья

      Шойгу поручил поставить системы защиты танков в зону СВО

      В ЕС ответили на упрек Трампа по военной помощи Украине

      Хакеры из Anonymous заявили о взломе базы данных ЦАХАЛ

      В Казахстане полностью запретили вейпы

      В российском регионе нашли обгоревшие останки человека в поле

      Цукерберг стал богаче Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше