Список террористов Росфинмониторинга пополнился экс-депутатом Рады Балашовым

Росфинмониторинг внес в список террористов экс-депутата Рады Балашова

Росфинмониторинг включил в свой перечень террористов и экстремистов бывшего депутата Верховной рады Украины Геннадия Балашова. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Ранее сообщалось о внесении в этот список Тимерхана Мунаева — сына командира «батальона Джохара Дудаева» Исы Мунаева. Выходец из Грозного 1994 года рождения воевал против России в Донбассе. В 2019 году ему было предоставлено гражданство Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию о местонахождении «батальонов шейха Мансура и Дудаева».