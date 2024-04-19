Названы способы распознать черных риелторов

Юрист Рыкалов: добросовестный риелтор не откажется от заключения договора

Указать на черного риелтора могут такие особенности, как нежелание заключать договор оказания услуг, попытки скрыть документы и уклониться от предоставления удостоверения личности. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист юридической службы «Единый Центр Защиты» Герман Рыкалов.

«Добросовестный специалист в области недвижимости никогда не будет скрывать документы и уклоняться от предоставления удостоверения личности, отказ от заключения договора на оказание услуг. Указать на добросовестного риелтора может подтверждение членства в Российской гильдии риелторов», — рассказал юрист.

Чтобы избежать мошенничества со стороны черных риелторов, Рыкалов рекомендовал сохранять бдительность и запрашивать персональные данные и рекомендации о работе специалиста.

Так же особое внимание следует уделять передаче полномочий по доверенностям, ведь на основании переданных прав лицо без присутствия гражданина может действовать не в его интересах. Дополнительно, рекомендуется использовать сервис проверки физических лиц для подтверждения информации о риелторе, включая его ИНН, участие в арбитражных делах, отсутствие в розыске и другие аспекты Герман Рыкалов юрист

Юрист напомнил о таких схемах мошенничества черных риелторов, как захват квартир, подселение неблагоприятных соседей, вынужденные сделки под залог недвижимости, подмена документов и так далее.

В конце концов, может произойти банальная кража денежных средств путем захвата силой либо под влиянием обмана. Зачастую данные лица целятся в уязвимые группы населения, — предупредил юрист.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России растет число черных риелторов. Большинство риелторов не регистрируют доходы и не платят налоги. При этом число обманутых ими россиян каждый год составляет 7−8 тысяч человек.