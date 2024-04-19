США пообещали сразу предоставить Украине оружие после принятия законопроекта

Белый дом: США сразу предоставят Украине оружие после принятия законопроекта

Соединенные Штаты предоставят Киеву оружие сразу после принятия законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню в Палате представителей и Сенате Конгресса США, пообещала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова приводит ТАСС.

Представитель администрации подчеркнула, что американский президент Джо Байден готов подписать эти документы без проволочек, как только они попадут к нему на стол.

«Сразу, сразу», — подчеркнула Жан-Пьер, отвечая на вопрос, как скоро Соединенные Штаты смогут возобновить поставки вооружений.

Ранее Палата представителей допустила до голосования законопроекты о помощи Украине и конфискации активов РФ. Белый дом также призывал обе палаты американского Конгресса как можно скорее отправить эти законопроекты на подписание американскому лидеру Джо Байдену.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен призвал предоставить Украине помощь, пока не стало «слишком поздно».

