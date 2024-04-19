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02:00, 19 апреля 2024Из жизни

Стримерша села на акулу и до крови расцарапала ягодицы

Стримерша поймала акулу, села на нее верхом и расцарапала ягодицы до крови

Кадр: NatalieReynolds / Kick

Стримерша Натали Рейнольдс поцарапала ягодицы об акулу. Об этом сообщает Dexerto.

Девушке удалось поймать акулу на удочку во время одного из своих стримов на сервисе Kick. Вместе с друзьями она подтянула ее к берегу и обмотала ее хвост тросом, чтобы акула не уплыла.

После этого радостная Рейнольдс сделала несколько фотографий с крупным уловом. Она позировала рядом с акулой и даже села на нее верхом ради лучшего кадра. Однако вскоре девушка почувствовала дискомфорт. Оказалось, что она до крови расцарапала ягодицы о крохотные чешуйки, покрывающие хищную рыбу.

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Акулу вскоре отпустили. Несмотря на это, многие пользователи осудили Рейнольдс и заявили, что она издевалась над морским хищником. Отмечается, что стримерша не в первый раз сталкивается с подобными обвинениями. В январе на девушку обрушился шквал критики, после того как она во время стрима поймала и заколола дикого кабана. В результате ее аккаунт на Kick был временно заблокирован.

Ранее сообщалось, что крупная акула-людоед напала на катамаран, шедший к Стьюарту — третьему по величине острову Новой Зеландии. По словам капитана, рыба пыталась схватить зубами лодку за корму.

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      Алиса Удовик
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