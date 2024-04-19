Стримерша села на акулу и до крови расцарапала ягодицы

Стримерша поймала акулу, села на нее верхом и расцарапала ягодицы до крови

Стримерша Натали Рейнольдс поцарапала ягодицы об акулу. Об этом сообщает Dexerto.

Девушке удалось поймать акулу на удочку во время одного из своих стримов на сервисе Kick. Вместе с друзьями она подтянула ее к берегу и обмотала ее хвост тросом, чтобы акула не уплыла.

После этого радостная Рейнольдс сделала несколько фотографий с крупным уловом. Она позировала рядом с акулой и даже села на нее верхом ради лучшего кадра. Однако вскоре девушка почувствовала дискомфорт. Оказалось, что она до крови расцарапала ягодицы о крохотные чешуйки, покрывающие хищную рыбу.

Акулу вскоре отпустили. Несмотря на это, многие пользователи осудили Рейнольдс и заявили, что она издевалась над морским хищником. Отмечается, что стримерша не в первый раз сталкивается с подобными обвинениями. В январе на девушку обрушился шквал критики, после того как она во время стрима поймала и заколола дикого кабана. В результате ее аккаунт на Kick был временно заблокирован.

Ранее сообщалось, что крупная акула-людоед напала на катамаран, шедший к Стьюарту — третьему по величине острову Новой Зеландии. По словам капитана, рыба пыталась схватить зубами лодку за корму.