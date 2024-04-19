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15:22, 19 апреля 2024Ценности

Тату на пояснице станут трендом 2024 года

Мастер Саша Михневич назвала тату на пояснице и пальцах трендами 2024 года

Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Мастер Саша Михневич назвала россиянам самые модные виды татуировок в 2024 году. Ее комментарий публикует журнал WomanHit.

По словам специалистки, в текущем году особенно актуальны будут цветочные узоры — как монохромные, так и красочные. В то же время популярными станут рисунки животных, которые представляют собой, например, питомца или архетипический образ.

Кроме того, в число трендов эксперт внесла изображения в технике колор-блок и в стиле киберсигилизма, сочетающего в себе элементы киберпанка и оккультизма. Также в список вошли узоры на пальцах и тату на пояснице.

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«Сейчас они повсюду, но с новым подходом. Это небольшое слово или фраза. Или более упрощенный дизайн — или же полноценный рисунок, мастерски выполненный и большой», — высказалась татуировщица.

В сентябре 2023 года мастера студии That One Tattoo Parlor из Глендейла, США, назвали самые болезненные места для нанесения татуировок.

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      Алина Гостева
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