Россияне бросились снимать жилье в одной стране

«ГЖА.РФ»: россияне все чаще арендуют жилье в Турции

Российские арендаторы все чаще делают выбор в пользу Турции. Предпочтения соотечественников при организации путешествий проанализировало международное агентство недвижимости «ГЖА.РФ». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам компании, в марте спрос на съемное жилье в Турции поднялся на 15 процентов. Причем интерес к местным квартирам среди россиян растет третий месяц подряд. По-настоящему небывалым спрос был в январе — тогда снимать жилплощадь в Турции бросилось рекордное за всю историю наблюдений число россиян.

В сравнении с мартом прошлого года интерес повысился на 11 процентов. Однако в марте 2022 года статистика демонстрировала больший спрос — тогда показатель был выше на 64 процента. В 2024 году чаще всего россияне искали съемные квартиры в Алании, Анталии и Стамбуле.

В то же время идея переезда в эту страну россиян больше не прельщает. Спрос на турецкое жилье под ВНЖ среди российских граждан заметно упал — за год количество запросов сократилось на 60 процентов.