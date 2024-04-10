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21:10, 10 апреля 2024Экономика

Россияне передумали переезжать в одну страну

Российский спрос на жилье в Турции под ВНЖ снизился почти на 60 %

Фото: Umit Bektas / Reuters

В 2024 году российский спрос на жилье в Турции под ВНЖ и гражданство значительно снизился. О том, что россияне передумали переезжать в одну страну, говорится в исследовании «ГЖА.РФ», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам марта текущего года спрос оказался на 60 процентов ниже результата аналогичного периода 2023 года и на 78,7 процента ниже показателей марта 2022-го. Кроме того, в первом квартале 2024 года эксперты зафиксировали снижение спроса на 16,4 процента относительно четвертого квартала 2023 года.

При этом в рамках помесячной динамики интерес к переезду в Турцию растет. В марте увеличение спроса составило 1,6 процента относительно февраля. Рост наблюдается третий месяц подряд.

Ранее сообщалось, что состоятельные россияне расхотели жить в Дубае. Граждане России стали реже рассматривать мегаполис в Объединенных Арабских Эмиратах для покупки недвижимости.

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      Александра Качан
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